Milan, adesso Ibrahimovic diventa ancora più fondamentale. La nuova impresa? Il rinnovo

Con Pioli e il vice Murelli fermati dal Covid, toccherà ancora di più a Zlatan Ibrahimovic guidare i compagni a Napoli e Lilla, dove in ballo ci sono primati importanti: quello di campionato da difendere e quello di Europa League da riconquistare. Problemi? Zero, ovviamente. Il 2020 di Zlatan parla – tutto compreso – di 20 gol in 29 presenze, con una media gol come al solito marziana di una rete ogni 110 minuti. Con lui nella passata stagione - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il Diavolo ha svoltato passando da una media 1,4 punti e 1,2 gol a partita a, rispettivamente, 2,1 e 2,2.

Questa stagione sta andando, se possibile, ancora meglio. Dopo l’ultima sfida col Verona, è diventato il primo giocatore del Milan ad andare a segno in sette presenze consecutive in A nell’era dei tre punti a vittoria. Otto gol, con una media sovrumana: uno ogni 56 minuti. In mezzo a tutto questo, nel suo 2020, c’è stato il lockdown generale della scorsa primavera, quando tanti ridacchiavano: «Chissà in quali condizioni tornerà Ibra dopo oltre tre mesi di clausura forzata...». Risposta superflua. E c’è anche stato lo sgambetto personale del Covid, che il giocatore ha sfidato prima sui social e poi col fisico, tornando in campo come se fosse rimasto sempre ad allenarsi a Milanello. Un 2020 da dio, per dirla come piace a lui.