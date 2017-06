Milan, ag. Bacca: "Col Mondiale alle porte è necessario che giochi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'agente di Carlos Bacca è stato intervistato dal portale Footmercato. Ecco le sue dichiarazioni:

Bacca vuole giocare con continuità nell’anno che porta al Mondiale? “Per il momento siamo tranquilli. Non abbiamo fatto o avuto comunicazioni dai dirigenti del Milan. Carlos è del Milan, ma se la società ritiene di dover prendere un altro centravanti… Io ricordo che Bacca ha ancora tre anni di contratto. Ci sarà più concorrenza davanti, ma sappiamo anche che l’estate è molto lunga. Il mercato può aprire le sue porte e nessuno può sapere cosa accadrà nelle prossime settimane”.

Sulla situazione del suo assistito: “Per rispetto del Milan ribadisco che è ancora sotto contratto, ma molti club europei si sono fatti sentire e si sono informati sulla sua situazione. Ma tutto andrà studiato e valutato con grande calma per trovare la soluzione migliore per il giocatore. Ad un anno dal Mondiale, deve giocare. È quello che gli interessa. Lui vuole giocare il maggior numero di partite possibili e sappiamo bene quella che è la sua situazione al Milan”.

Su un eventuale trasferimento in Ligue 1: “Ad oggi, il campionato francese è uno dei migliori campionati d’Europa. Carlos vuole continuare a giocare ad un buon livello in Europa. Ci sono state recapitate delle offerte ricche da altri club, ma Bacca ha detto che non gli interessavano quelle destinazioni. L’aspetto economico non è la sua priorità, a lui interessa il lato sportivo. Ribadisco che la Ligue 1 è uno dei migliori campionati europei, insieme alla Premier, alla Bundesliga e alla Liga spagnola”.