© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Regis Dorn, uno dei procuratori nell'entourage di Tiemoué Bakayoko, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della stagione del 14 milanista: "Ha avuto qualche difficoltà appena arrivato in Italia, problemi relativi all’adattamento, ma poi ha iniziato ad esprimere il massimo del suo talento. Contro il Betis c’è stata la svolta e pian piano è arrivato ad essere il Bakayoko di oggi".

La grande prova contro il Napoli: "Ha dato il massimo, come sempre anche perché il campionato per il Milan è molto importante, nelle prossime contro Roma e Atalanta vuole il massimo essendo rivali dirette per la Champions. Sarebbe stato bello se la Supercoppa italiana si fosse giocata in Italia, ma devo dire che il ragazzo è soddisfatto del livello della Serie A e di ciò che sta facendo al Milan".