© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Tuttosport, Donato Orgnoni, agente di Patrick Cutrone, ha commentato così il possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Patrick contrinua a segnare, con il gol al Parma siamo a 7 reti stagionali, 25 in totale con il Milan in poco più di un anno. Ibra non sarebbe un problema, i campioni come lui ti aiutano a crescere".