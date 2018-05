Milan, ag. Cutrone: "Può crescere tanto. Ha sorpreso per voglia e fame"

Fonte: dagli inviati a Napoli, Marco Frattino e Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Premio 'Leader Under 21' a Patrick Cutrone. A ritirare il premio c'è suo padre, Pasquale, e il suo agente Donato Orgnoni. "Per lui è stato un anno importante, incredibile. È andata oltre le più rosee aspettative", ha detto il padre. "Può crescere tanto, ha sorpreso per la sua voglia e la sua fame. Siamo ottimisti", ha detto il procuratore.