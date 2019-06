Milan, ag. Laxalt: "Vuole restare ma dipende da Giampaolo e dal club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quale futuro per Diego Laxalt? Il primo anno del calciatore al Milan non è stato all'altezza delle aspettative, ora l'esterno piace al Torino ma potrebbe essere inserito come contropartita tecnica in qualche operazione in entrata. Per cercare di fare chiarezza sulla questione Laxalt, la redazione di MilanNews.it ha contattato Ariel Krasouski, agente dell'uruguaiano, che ha dichiarato: "Diego vuole restare al Milan. Nell'anno passato è stato molto bene nel Milan e vuole restare per giocarsi le sue chance. Ora bisogna vedere quali siano le idee di Giampaolo e del club, ma se fosse per Diego lui vorrebbe restare in rossonero".