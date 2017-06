Milan, ag. Paletta: "Abbiamo detto di no al Genoa"

Fonte: di Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gabriel Paletta è sul mercato. A sostenerlo è Martin Guastadisegno, procuratore del difensore del Milan, che ha spiegato ai microfoni di Milannews.it. "Il tre e il quattro luglio inizia il ritiro con il Milan, non rinnoverà il contratto in scadenza, quindi vediamo cosa succede. Posso dire però che non andrà al Genoa, questo è sicuro. Dobbiamo prendere ancora una decisione e ci penseremo nei prossimi giorni. Insieme al Milan cercheremo di trovare la soluzione migliore per tutte le parti. Ci tengo però a ringraziare il Genoa, nello specifico Enrico e Fabrizio Preziosi, per aver subito chiamato e per essersi informati della situazione di Gabriel. Abbiamo detto no perché vogliamo fare una valutazione e una scelta importante, se non rinnova almeno vogliamo scegliere la squadra migliore per lui. Si parla insistentemente del Torino? Gabriel inizierà col Milan poi vediamo tra una ventina di giorni".