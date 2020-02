vedi letture

Milan, ag. Pobega: "Futuro in una big. I rossoneri attenti alle sue prestazioni"

Patrick Bastianelli, agente del giocatore del Milan in prestito al Pordenone, Tommaso Pobega, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Milannews.it: "Credo che abbia le qualità fisiche, tecniche, caratteriali e morali per giocare in futuro in una grande squadra. Il Milan è molto attento e sta seguendo con grande attenzione la sua crescita. Il suo contratto scadrà nel 2022, vedremo cosa succederà in futuro”.