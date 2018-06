Milan, ag. Rodriguez: "Ha un contratto lungo e si trova molto bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodríguez, è intervenuto a "Si gonfia la rete" sulle frequenze di Radio Crc. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro dell'assistito:" Ha un contratto col Milan e si trova bene in questa piazza e con Gattuso che stima molto. Al momento quindi Ricardo sa cosa ha nel Milan e se lo tiene stretto, poi nel calcio nessun tesserato del Milan può dire che resterà al 100% al Milan perché il calcio è fatto così. Ricardo però, posso dire che è davvero contento di giocare in una società importante come quella rossonera".