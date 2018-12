© foto di PHOTOVIEWS

Milan Martinovic, agente di Stefan Simic, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del debutto del proprio assistito in maglia rossonera: "L'ho visto molto bene all'esordio, considerando che era il suo debutto a San Siro e in Europa. Ho visto che gli manca un po' di brillantezza per essere in ottima condizione, ma ha fatto vedere che ha meritato di esordire. Penso che abbia giocato bene, senza commettere errori e dimostrando di avere margini di crescita, soprattutto se avrà la possibilità di avere continuità".