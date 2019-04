Milan aggrappato al 4° posto con i denti: ora arriva la sfida dell’anno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un punto nelle ultime quattro partite ed essere ancora quarti in classifica. Il Milan ha avuto il merito di crearsi un ampio vantaggio sulle inseguitrici nei mesi scorsi, ma anche la fortuna che Lazio e Roma abbiano rallentato molto, con i biancocelesti che hanno raccolto solo un punto tra Spal e Sassuolo. Tuttavia il Milan è ancora avanti a tutti, nonostante il 52 punti al pari dell’Atalanta. I bergamaschi però sono dietro per gli scontri diretti in stagione, così i rossoneri ad oggi sarebbero qualificati in Champions.

Ma mancano ancora 7 partite al termine della stagione e sabato sera a San Siro ci sarà lo scontro diretto con la Lazio, che potrebbe valere una stagione. Il pubblico di casa ha già risposto presente, infatti saranno oltre 52 mila gli spettatori previsti ad oggi per quella partita, ma potrebbero aumentare. Il clima è testo perché a Milanello non si vince da troppe partite e la bruciante sconfitta con la Juve è dura da digerire. Ma c’è anche la consapevolezza che se il Milan gioca come ha fatto allo Stadium, avrà più chance di resistere fino al termine del torneo. Contro la Juve si sono visti dei segnali di ripresa rispetto alle brutte prestazioni che i rossoneri hanno offerto contro Samp e Udinese, dove hanno perso punti sanguinosi.

La corsa al quarto posto si è complicata notevolmente ma è ancora tutto nelle mani del Milan. Ci sono 21 punti in palio e uno scontro diretto fondamentale con i ragazzi di Simone Inzaghi, vincerlo vorrebbe dire tenere la Lazio a distanza e riprendere la marcia interrotta da ben 4 partite. L’ultimo successo in campionato risale infatti a un mese fa contro il Chievo Verona, un 2-1 sudato con gol di Piatek e Biglia. Un mese senza vincere ma con il quarto posto ancora a portata di mano.