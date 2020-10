Milan ai gironi di Europa League 24 rigori dopo, ma che fatica per Pioli

Il Milan ha battuto il Rio Ave e si è qualificato alla fase a gironi di Europa League, ma la partita dei rossoneri ha dell’incredibile. Sotto per 2-1 fino all’ultimo secondo del secondo tempo supplementare, è arrivata un’occasione d’oro per il fallo di mano commesso da Borevkovic in area. Una chance ormai inaspettata per pareggiare i conti. Calhanoglu freddo dal discetto ha portato i rossoneri sul 2-2 e ai rigori. Poi è successo di tutto, con una serie infinita di tiri dal dischetto, addirittura un doppio palo con Gigio ormai battuto ma il pallone non è entrato. Alla fine dopo 24 rigori è stato Donnarumma a parare il tiro decisivo che ha concesso al Milan di staccare il pass per la fase a gironi di Europa League. “E' la prima volta che succede una cosa del genere, il calcio è questo. Secondo me abbiamo condotto anche bene la partita, ci siamo fatti sorprendere, poi la partita si è fatta più complicata”, ha detto Stefano Pioli a MilanTv. “Nella mia carriera ho perso una finale di Coppa Italia per un doppio palo, i rigori sono una lotteria ma i ragazzi se lo sono meritati per lo sforzo, per tutto il lavoro che è stato fatto, è ovvio che sono soddisfatto". Tantissima sofferenza per i rossoneri, che hanno giocato una brutta partita. Sicuramente condizionata dalle assenze di Ibrahimovic, Rebic, Conti e Romagnoli, ma arrivato a questo appuntamento con molta stanchezza e poche soluzioni tattiche. Incomprensibile la scelta di far giocare Daniel Maldini punta, in un ruolo non congeniale alle caratteristiche del giocatore.