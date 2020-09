Milan, Ajer l'alternativa a Milenkovic ma il serbo resta un obiettivo dei rossoneri

Il Corriere dello Sport si sofferma su uno dei calciatori della Fiorentina più chiacchierati in ambito uscite. Stiamo parlando di Nikola Milenkovic, per il quale il club gigliato continua a chiedere tanto e in contanti, per questo motivo il Milan - primo estimatore del serbo - si è mosso su alcune piste alternative, una delle quali porta ad Kristoffer Ajer, difensore del Celtic Glasgow. Attenzione, però, perché Milenkovic non è stato abbandonato: se il giocatore esprimesse la volontà di andare al Milan, ci potrebbero essere i margini perché la Fiorentina abbassi le pretese. Più facile avvenga a fine mercato.