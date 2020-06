Milan, Ajer obiettivo condiviso con la Premier: sarà Rangnick a decidere se accelerare

vedi letture

Al Milan piace molto il difensore centrale norvegese di proprietà del Celtic Kristoffer Ajer. Il giocatore ha deciso di non rinnovare l'accordo che lo lega attualemente agli scozzesi fino al 2022 con il suo entourage che sta cercando una nuova collocazione per lanciarlo nel grande calcio europeo. I rossoneri si sono detti subito interessati, anche se ci sono altri club come Arsenal e Leicester che lo seguono da vicino. Il problema è il costo, visto che la squadra di Glasgow chiede 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Il club rossonero riflette e attende di confrontarsi con Rangnick prima di compiere le prime scelte di mercato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.