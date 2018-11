Milan, al lavoro per blindare Suso: via la clausola

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Milan ha un unico obiettivo: blindare Suso. Per farlo, come riporta Tuttosport, il club di via Aldo Rossi dovrà rinnovare al più presto il contratto dello spagnolo togliendo la clausola rescissoria da 38 milioni di euro presente sull'attuale accordo. Per i rossoneri è infatti impensabile cedere un calciatore così importante per una cifra così bassa.