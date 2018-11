© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giacomo Bonaventura tornerà a disposizione di Rino Gattuso nella prossima stagione ma il Milan è comunque al lavoro per rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2020. L'accordo non è ancora stato trovato ma nelle prossime settimane il club di via Aldo Rossi e l'entourage del centrocampista si metteranno al lavoro per mettere nero su bianco la firma sul nuovo contratto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.