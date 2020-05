Milan, al più presto un vertice con Rangnick: i rossoneri pronti alla svolta tedesca

Un vertice per definire il futuro del Milan di Ralf Rangnick. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, dopo diversi rinvii dovuti alla situazione generale, al più presto Gordon Singer, patron del fondo Elliott, e il manager tedesco si incontreranno per organizzare i piani del Diavolo che sarà. Un vertice che finora non si è potuto tenere, difficilmente si terrà a Londra e a questo punto più probabilmente in campo neutro, con l’ad Ivan Gazidis chiamato a sistemare i dettagli organizzativi.

Nagelsmann e carta bianca. Tra i punti da affrontare, l’approdo del talentoso Julian, che peraltro oggi, come tutta la Bundesliga, tornerà in campo con il suo Lipsia contro il Friburgo, in panchina. Ma non solo: oltre al suo pupillo, Rangnick chiederà carta bianca sulla riorganizzazione del gruppo di lavoro, soprattutto a livello tecnico. In uscita non solo Maldini ma verosimilmente anche Massara, in evidenza Almastdt, braccio operativo di Gazidis, e Moncada, attuale capo scout, al quale però potrebbe aggiungersi Paul Mitchell, talent scout in orbita Red Bull.