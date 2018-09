Milan, Albertini: "E' la società a dover dare la mentalità vincente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dai colleghi di Sky Sport 24, Demetrio Albertini ha parlato così del Milan: "La mentalità vincente va dettata dalla società, trasmessa poi dai Gattuso ai giocatori. È un fattore che si costruisce insieme, ponendosi obiettivi importanti provando a vincere qualcosa di ambizioso. Solo a fine anno si tirano le conclusione vedendo cosa può essere migliorato. Senza fare così, è difficile poi fare lo scatto in avanti. Personalmente, io entrai in un Milan vincente ed ero giovane, quindi divenne contagioso ragionare in quel modo. Negli ultimi anni questo contagio positivo si è perso, ricrearlo è la cosa più difficile, servono estremi per poter trascinare e raccogliere tutti i possibili giocatori vincenti". Quanto aiuta avere campioni in rosa per questo discorso? "È fondamentale perché trasmettono presunzione giusta e mentalità, la voglia di dimostrare qualcosa di importante e ambire al vertice".