Milan, all'Olimpico Donnarumma conquista il 12° clean sheet. Nessuno come lui in A

vedi letture

Le note positive in casa Milan dopo la roboante vittoria in casa della Lazio della serata di ieri non arrivano solo dal fronte offensivo per i tre gol messi a segno, ma anche dalla retroguardia. Le zero reti subite all'Olimpico, infatti, portano a 12 i clean sheet di Gianluigi Donnarumma in Serie A. Nessuno come Gigio nella massima serie.