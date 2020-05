Milan, allenatore e ruolo: ecco le parole chiave per la permanenza di Ibrahimovic

vedi letture

Mentre Ibrahimovic sogna di riprendere per puntare alla doppia cifra, obiettivo sempre raggiunto negli ultimi anni, l'interrogativo più grande è sempre quello che riguarda la prossima stagione. Lo svedese dovrà incontrare Gazidis dopo che Boban non è più in dirigenza e nel corso di quel colloquio ascolterà i piani del club in vista del futuro e soprattutto cercherà di capire quale dovrebbe essere il suo ruolo. La conferma passerà da questo dettaglio, oltre che dal nome del prossimo allenatore. Se le garanzie saranno sufficienti, l'accordo si troverà senza problemi. Altrimenti Ibra cambierà ancora. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.