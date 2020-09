Milan, alternative per la mediana: frenata Bakayoko

La linea mediana del Milan sarà il prossimo reparto in cui i rossoneri interverranno in sede di trattative. Dopo il colpo Tonali pronto per essere ufficializzato, infatti, i meneghini stanno predisponendo l’assalto ad un altro centrocampista da individuare in una short list composta fondamentalmente da tre nomi. Il primo, come noto, è quello di Bakayoko. Per il francese del Chelsea c’è stato un rallentamento di cui si era intuito qualcosa nella giornata di venerdì, quando Maldini e Massara hanno riaggiornato il loro interesse nei confronti di Florentino Luis incontrando il suo agente a Milano. Il Fulham insiste per il portoghese del Benfica ma nessuna strada è al momento preclusa. Altra pista interessante è quella legata a Soumare: il classe 1999 in forza al Lille è un profilo di indubbio interesse che garantirebbe fisicità e dinamismo al reparto nevralgico dei rossoneri. Valutazioni in corso e con una settimana di sostanziale stand by si andrà verso la scelta definitiva.