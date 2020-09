Milan, altra chance per Paquetà contro il Monza: il brasiliano proverà a convincere Pioli

Lucas Paquetà domani avrà un'altra chance per convincere Stefano Pioli a trattenerlo in rosa anche per la prossima stagione. Giocherà titolare nell'amichevole contro il Monza dopo l'ottima prestazione contro il Novara. Il brasiliano non ha ancora dimostrato di valere i 38 milioni investiti da Leonardo, ma l'attualte tecnico rossonero non ha preclusioni e se dimostrerà di essere in palla, potrebbe dare il via libera alla permanenza. Anche perché per il momento, di offerte concrete non ne sono arrivate. A riportarlo è Tuttosport.