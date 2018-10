Milan, altra notte da incubo. Gattuso quasi rassegnato

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

“Sono il primo responsabile di questa situazione, abbiamo fatto una prestazione non da Milan, qualsiasi cosa succederà non ci sarà nessun problema". Rino Gattuso è amareggiato dopo la brutta sconfitta contro il Betis Siviglia, una delle partite più brutte della sua gestione. Dopo il ko nel derby è arrivata un’altra delusione in Europa League, dove i rossoneri hanno perso anche la testa della classifica nel girone. Ma è un Gattuso quasi rassegnato quando a fine gara si presenta in conferenza stampa: “Abbiamo fatto una figuraccia. Ciò che mi preoccupa è la fragilità e la mentalità. Non è una questione di moduli cambiati. Vedo una squadra fragile, impaurita. Che ha perso le certezze”. In effetti durante il match nessuno ha dato l’impressione di poter invertire la tendenza. Solamente Cutrone è entrato in gara nella ripresa con il piglio giusto e ha dato anche la scossa con il gol dell’1-2. Ma è troppo poco per un Milan che vuole rinascere dopo stagioni difficili. Gattuso è in netta difficoltà perché non sa più cosa fare per risollevare i suoi ragazzi. Molti non sono da Milan, sono giocatori fragili che alla prima difficoltà si abbattono. Questo Milan difficilmente avrà continuità perché non ha elementi da Milan, tranne 3-4 giocatori. E Gattuso potrebbe farne le spese, com’è successo in passato con altri allenatori. Il club per ora smentisce l’esonero e conferma Rino in panchina, ma le partite contro la Samp e il Genoa saranno decisive. "Secondo voi sto pensando alla mia panchina e al mio culo? Io sto pensando, se mi verrà data la possibilità, a come risolvere questo problema. Io sono il primo responsabile di questa situazione e, come ho detto già ieri, sono legato ai risultati”.