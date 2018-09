Milan, altri due punti cestinati: il problema ora è cronico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Non è una scusa ma se andiamo a vedere negli ultimi cinque anni il Milan è finito lontano dalla testa della classifica, è normale perdere la convinzione da grande squadra, e in questo dobbiamo cambiare”, il commento di Leonardo al termine della partita contro l’Atalanta in cui i rossoneri hanno subito la rete del 2-2 nel recupero dopo aver giocato una buona partita. Il Milan infatti ha avuto più volte l’occasione di chiudere il match, con tante possibilità, un palo e un gol annullato dal Var, contropiedi non concretizzati per imprecisione e soprattutto sbavature difensive che hanno condizionato il match in negativo. I due gol subiti evidenziano un trend preoccupante: la difesa del Milan è troppo perforabile. “Sono sembrate due due partite”, ha dichiarato Gattuso in conferenza. “Nel primo tempo ci siamo divertiti a giocare, poi nella ripresa è successo quello che succede da tempo, spegniamo la luce e facciamo fatica a salire con la linea di difesa".

I rossoneri nella passata stagione hanno avuto per un lungo tratto il miglior pacchetto arretrato, chiudendo tante partite sull’1-0 e senza subire molto l’avversario. Quest’anno invece i numeri dicono che in 4 partite la squadra di Gattuso ha subito ben 7 gol, distribuiti in tutti i match. Tre nella trasferta di Napoli, uno in casa con la Roma, un altro a Cagliari e due ieri sera contro l’Atalanta a San Siro. Troppi per una squadra che l’anno scorso ad un certo punto della stagione aveva costruito un muro davanti Donnarumma: “Sono le distanze che ci fanno male, non sono gol a difesa schierata dove ti sorprendono. Non riusciamo a dare continuità al nostro lavoro, però i gol presi sono tutti di confusione, sugli angoli soffriamo in modo incredibile e sulle palle in mezzo”, spiega Gattuso in conferenza.