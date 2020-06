Milan, altro infortunio per Duarte. Ibrahimovic torna oggi in Italia

vedi letture

Non c’è pace per Leo Duarte, nuovamente infortunato dopo la frattura del calcagno di sei mesi fa. Il centrale brasiliano era da poco tornato in campo ad allenarsi con il resto della squadra dopo cinque mesi di fermo, quando ha dovuto alzare nuovamente bandiera bianca. Ieri l’ex Flamengo ha avuto un guaio fisico, sicuramente meno grave del precedente, e dovrebbe interessare il flessore. Duarte si è sottoposto ai primi accertamenti ecografici che andranno approfonditi nelle prossime ore con una risonanza: si teme uno stop di circa un mese ma una prognosi più precisa verrà fornita a quadro clinico completo.

Oggi sbarca in Italia Zlatan Ibrahimovic dopo una settimana di assoluto riposo a Stoccolma. Mercoledì scorso l’attaccante aveva deciso, in accordo con il club, di viaggiare in Svezia per stare con la famiglia e recuperare dall’infortunio al polpaccio, ma solo dopo il controllo medico di queste ore saprà con maggiore precisione i tempi di recupero. Il club spera che Ibra possa tornare ad inizio luglio per aiutare la squadra nelle partite finali del campionato a raggiungere l’obiettivo dell’Europa League.

Nel frattempo a Milanello gli allenamenti si intensificano in vista della ripresa contro la Juventus in Coppa Italia. Stefano Pioli dovrà trovare una soluzione tattica diversa senza lo svedese, e vorrebbe dare fiducia alla coppia Rebic-Leao. Ma ci sono anche altre idee in ballo, come un modulo che preveda solo una punta e due esterni, o Calhanoglu trequartista. Mentre ieri in allenamento il tecnico ha sfruttato maggiormente Paquetà e Bonaventura, due giocatori che potrebbero partire titolari contro la formazione di Maurizio Sarri in Coppa.