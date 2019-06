Milan, anche Boban presente all'incontro per l'acquisto di Krunic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Krunic è pronto a vestire la maglia del Milan. Il calciatore la prossima settimana effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con i rossoneri. Sky Sport svela un retroscena interessante a proposito del momento dell'accordo con l'Empoli: al colloquio decisivo tra Maldini e il presidente azzurro Corsi, era presente anche Zvone Boban, che non è ancora ufficialmente tornato in società, ma che ha già iniziato a lavorare per il club milanista.