Milan, anche Forbes non crede in Li Yonghong: "Club presto in vendita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il dossier del New York Times, anche un altro illustre mezzo di informazione statunitense, la rivista Forbes, dà spazio alle vicende societarie del Milan affermando di non credere nella solidità finanziaria di Li Yonghong. "Nessuno si stupisca se il club cambierà di nuovo proprietà in tempi brevi", si legge. Il numero uno potrebbe cedere la società a una cifra inferiore rispetto ai 740 milioni di euro spesi perché non in grado di rifinanziare il prestito con il fondo Elliott.