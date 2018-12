© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Monaco in corsa per Denis Suarez, centrocampista del Barcellona e obiettivo di mercato del Milan. Lo rende noto footmercato. Lo spagnolo fin qui ha raccolto la miseria di 221 minuti, spalmati in sei gettoni fra Liga, Champions League e Coppa del Re. I catalani sono disposti a cedere il giocatore con la formula del prestito.