Tra il Milan e Cesc Fabregas c’è di mezzo il Monaco. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Il club del Principato ha messo gli occhi sul centrocampista spagnolo del Chelsea, in scadenza a giugno e da tempo nel mirino dei rossoneri, e prepara un’offerta ai Blues per averlo già a gennaio: gli inglesi chiedono 10 milioni, Fabregas due anni e mezzo di contratto a 5 milioni netti. Il Monaco è alla ricerca di un giocatore di esperienza per risollevarsi dai bassifondi del campionato francese e rilanciare una stagione sino a questo punto disastrosa: da qui l’accelerata per arrivare al 31enne ex Barcellona che non trova spazio con Sarri.