Fra i tanti club a caccia di un centravanti di rilievo in giro per l'Europa c'è anche il Siviglia. Il club andaluso, chiusa la cessione di Dabbur all'Hoffenheim, cercherà di portare agli ordini di Julen Lopetegui un attaccante che garantisca un buon bottino di gol. Alcacer del Dortmund, Giroud e Batshuayi del Chelsea sono solo alcuni dei nomi emersi per questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, però, c'è un nome da aggiungere alla lista e che riguarda la Serie A. Si tratta di Krzysztof Piatek, attaccante del Milan per il quale ci sarebbe già stato un contatto fra le due dirigenze.