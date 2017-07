Milan, anche il Torino sulle tracce di Cutrone

© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS

Non c'è solo il Crotone sulle tracce di Patrick Cutrone, giovane talento del Milan che si è messo in luce in questa estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport il ragazzo piace anche al Torino. Cutrone partirebbe solo in prestito secco, ma se il Torino dovesse chiudere per Zapata, potrebbe anche abbracciare l'idea di prendere il ragazzo per un anno. Belotti-Zapata titolari, Cutrone prima riserva.