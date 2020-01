© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'infortunio di Harry Kane, che resterà fuori almeno fino a marzo, costringerà il Tottenham a guardarsi intorno per rinforzare la rosa, in vista dei tanti impegni in programma nei prossimi mesi. Secondo l'edizione online del Guardian, i londinesi avrebbero intenzione di aggiungersi alla lista delle pretendenti per Kzysztof Piatek, centravanti polacco che il Milan potrebbe cedere qualora arrivi un'offerta allettante.

Eriksen ago della bilancia - La trattativa sembra complicata per una ragione in particolare: gli Spurs non hanno molti soldi da investire a gennaio e i rossoneri non accettano la formula del prestito. Così, potrebbe essere decisiva la cessione di Christian Eriksen, il fantasista in scadenza di contratto a giugno che piace all'Inter. La vendita del danese permetterebbe al Tottenham di racimolare un discreto tesoretto da reinvestire nell'acquisto di una punta.