Milan, anche il Valencia su Correa: contatti con l'entourage

Secondo quanto riferisce Sky Sport, sono ripresi i contatti tra il Milan e l'Atletico Madrid per Angel Correa: siamo però in una situazione di stallo, in quanto manca ancora l'accordo tra le due società. Nonostante tutto, l'argentino rimane un obiettivo dei rossoneri e chissà che non possano esserci novità importanti su questo affare dopo la cessione di André Silva. Attenzione però alla concorrenza del Valencia: l'entourage del giocatore sudamericano è infatti in trattativa anche con gli spagnoli.