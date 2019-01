Anche in Inghilterra danno in dirittura d'arrivo la trattativa per il trasferimento di Higuain al Chelsea. "Gonz-hello" è il taglio alto della prima pagina di Sun Sport, gioco di parole in pieno stile british. Il Pipita è a un passo dall'essere il nuovo centravanti dei blues, per la felicità di Maurizio Sarri che già lo aveva chiesto nella scorsa finestra di mercato.