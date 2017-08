Milan, anche Paletta e Sosa assenti all'allenamento pre Craiova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre a quella di Bacca, sono da registrare altre due assenze in casa Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche Sosa e Paletta hanno già lasciato il centro sportivo. I tre atleti, in uscita dai rossoneri, hanno lavorato nel corso della mattinata, senza poi prendere parte alla sessione pomeridiana con il gruppo per preparare la gara contro il Craiova.