Milan, ancora in dubbio la presenza di Ibra contro il Parma: decisivo l'allenamento di domani

Zlatan Ibrahimovic prosegue il suo percorso di recupero, ma la sua presenza domenica sera a San Siro contro il Parma è ancora in dubbio. Sarà così decisivo, come riporta in queste ore Sky Sport, l'allenamento in programma domani a Milanello: se lo svedese, che anche oggi ha lavorato presso il Centro sportivo di Carnago, sarà regolarmente in gruppo, allora giocherà titolare contro i gialloblù.