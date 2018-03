Milan, André Silva ammette: "Non gioco perché devo lavorare di più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Milan TV, André Silva ha commentato la vittoria col Genoa: "Se non gioco molto è perché devo lavorare di più".

Gol liberazione?

Certo che sì, non avevo ancora segnato in campionato. Ora sono felice e voglio ringraziare tutti, staff e compagni. Il gol è tutto per me".

Assist di Suso?

"Non era poi così bello il cross (ride, ndr)".

Il match contro l'Arsenal?

"Andiamo con tutta la nostra fiducia e vogliamo vincere, daremo tutto. Serve migliorare per qualificarsi".