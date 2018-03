Milan, André Silva: "Aspettavo questo gol, sono felice in questa squadra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il primo gol in campionato trovato contro il Genoa, André Silva in mixed zone ha detto: "Da quando sono arrivato al Milan, dalla prima partita in Serie A aspettavo il gol perché un centravanti deve segnare. Penso che in primo piano debba esserci il lavoro, io ho sempre lavorato e quando arriva il momento di fare gol, arriva. Oggi è stato questo momento. Io prima guardavo il calcio italiano dal Portogallo, ho già visto tanto anche qua e penso di essere pronto. Arsenal? Penso che questa sia la miglior maniera per andare a giocare contro l’Arsenal. Dobbiamo fare tanto perché è una squadra molto difficile. Schiaffi? Gattuso non me ne da tanti, come agli altri. Cutrone? Io con Kalinic, Cutrone gli altri sono felice per giocare in questa squadra”, le sue parole riprese da MilanNews.it.