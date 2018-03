Milan, André Silva: "Felicissimo. Devo ascoltare il mister e lavorare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrè Silva, match-winner per il suo Milan nella sfida di campionato sul campo del Genoa, ha così parlato a Sky Sport: "E' diverso segnare negli ultimi minuti, sono felicissimo e anche la squadra. Gattuso ha detto che ho fatto un bel lavoro e c'è fiducia in me. Devo ascoltare gli allenatori e fare il mio lavoro, dovevo segnare, sono contento di averlo fatto stasera. Arsenal? Andremo là con la voglia di vincere poi vedremo che succederà".