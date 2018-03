Milan, André Silva: "Italia passo giusto per la mia carriera e il mio futuro"

Fonte: abola.pt

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Milan André Silva ha parlato a margine dell'evento 'Quinas de Ouro' in Portogallo: "Andare in Italia è stato il passo giusto per la mia carriera e per il mio futuro, sto lavorando bene ma la strada è ancora lunga. Il calcio è diverso in ogni paese, devo ancora abituarmi ma sono sicuro che poi sarò un giocatore più completo".