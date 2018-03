Milan, André Silva: "Lavoro e mi alleno in attesa delle mie opportunità"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'attaccante del Milan André Silva, autore del gol decisivo oggi contro il Chievo, ha parlato così a Milan TV: “Faccio il mio lavoro e aspetto i gol, ma contano i tre punti e la vittoria della squadra. Lavoro sempre tanto in attesa delle mie opportunità, non penso ad altro: lavorare, allenarmi e basta. Modulo con una punta? Ho fatto gol sia con che senza. Sappiamo quello che dobbiamo fare in campo e sto dimostrando di lavorare bene con un’altra punta. Reazione? È merito dei ragazzi. Siamo contenti che i nostri sforzi siano ripagati. Inserimento? Sono felice, devo ringraziare tutti. Sono soddisfatto perché tutti mi aiutano. Portogallo? Andrò in Nazionale quindi non avrò molto riposo, ma penso ad aiutare il Portogallo e segnare ancora".