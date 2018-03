Milan, Andre Silva finisce nel mirino del Siviglia di Montella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo Muriel, altro possibile colpo del Siviglia rivolto all'Italia. Secondo quanto riporta Marca, infatti, la squadra allenata da Vincenzo Montella - in cerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione - avrebbe messo nel mirino Andre Silva del Milan. Il 22enne portoghese, acquistato la scorsa estate dal club rossonero per quasi 40 milioni di euro - si legge -, potrebbe andare a sostituire Sandro Ramirez (arrivato in prestito a gennaio e ancora in attesa di sapere se verrà riscattato).