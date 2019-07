Milan, André Silva finanzia Correa. Ma con l'Atletico restano 10 mln di gap

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

30 milioni di euro. Queste la cifra che incasserà il Milan dalla cessione al Monaco di André Silva, secondo il Corriere dello Sport. Una cifra importante (dopo i 38 spesi nel 2017) che permetterà ai rossoneri di lanciare l'assalto a Angel Correa: nei prossimi giorni, si legge, il ds dell'Atletico Madrid Andrea Berta si presenterà a Casa Milan con una richiesta precisa, ovvero 55 milioni di euro. La domanda potrebbe scendere a 50, ma difficilmente si arriverà alle idee del Milan che non vuole superare i 40 milioni di spesa. Una trattativa che si annuncia lunga e complessa insomma, anche se un aiuto potrebbe arrivare dalla cessione di Suso.

Il Milan, in tal senso, accetterebbe proposte da 30 milioni cash, ovvero 10 milioni in meno rispetto al valore della clausola dello spagnolo.