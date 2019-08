© foto di Daniele Buffa/Image Sport

André Silva non è riuscito a convincere il Milan a trattenerlo dopo la preparazione agli ordini di Giampaolo e nei prossimi giorni, il suo agente Jorge Mendes, gli troverà una nuova collocazione. Il Monaco, club che pareva ormai a un passo dal suo acquisto nel mese di luglio, quando effettuò le visite mediche prima di tornare mestamente a Milano per problemi ancora misteriosi. La stessa società del Principato era tornata alla carica negli ultimi giorni ma dopo l'acquisto di Ben Yedder, ha mollato la presa lasciando di nuovo il portoghese senza squadra. Il destino del giocatore pare essere legato alla Liga, campionato dove gli estimatori non mancano, con in testa il Valencia. Il suo agente è al lavoro per questa soluzione e difficilmente fallirà. La Spagna è pronta ad accogliere la punta che in poco tempo è passato a essere uno dei migliori talenti in rampa di lancio, anche come spalla di Ronaldo, a un esubero che il Milan sta facendo molta fatica a piazzare.