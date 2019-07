Milan, André Silva in uscita: il club aspetta segnali da Mendes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan attende segnali da Jorge Mendes per Andre Silva. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il portoghese rimane un giocatore con la valigia in mano. Saltata l’ipotesi Monaco, l’ex Porto è in attesa di una sistemazione: i rossoneri si affidano al suo manager.