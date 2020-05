Milan, André Silva non sbaglia mai all'Eintracht: ancora in gol, media tra le migliori in Bundesliga

Da quando è ripartito il calcio in Germania, ad ogni giornata - tranne una - andando a dare uno sguardo alla voce marcatori ci si è sempre ritrovati un nome che in Italia conosciamo molto bene: André Silva da Gondomar, Portogallo, in terra teutonica sembra aver trovato il terreno fertile per soddisfare tutta la sua fame di gol. Arrivato al fotofinish nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato dal Milan, l'attaccante portoghese nelle ultime due settimane ha messo a segno ben tre reti, raggiungendo una media strepitosa. Solo la stella del Bayer Leverkusen Kai Havertz ha fatto meglio.

Tre su quattro. Il classe '95 ha trovato la via del gol fin dalla prima giornata della Bundesliga 2.0, quella post emergenza-Coronavirus. La rete della bandiera nella sconfitta contro il Borussia Monchengladbach, quella determinante nel 3-3 di quattro giorni fa al Friburgo. E oggi, nella complicata trasferta di Wolfsburg, André Silva ha messo a segno la rete che vale il momentaneo e insperato vantaggio (gara in corso, segui la diretta qui). Solo con il Bayern Monaco è rimasto a secco e in questo momento, alla fine dei primi tempi, le statistiche raccontano di tre gol in 256 minuti: media esageratamente positiva di una rete ogni 86'.

Riscatto da guadagnare. Anche il Milan, mentre si prepara al ritorno in campo dalla metà del prossimo mese, in queste settimane lo sta osservando con occhi ovviamente interessati. André Silva è stato ceduto in prestito biennale (e con la stessa formula a Milanello è arrivato Ante Rebic), con un'opzione di riscatto attivabile sborsando 25 milioni di euro circa. Da Francoforte hanno più volte speso parole al miele - e non potrebbe essere altrimenti - per un calciatore che pian piano sta convincendo tutti. Continuando così, difficilmente l'Eintracht se lo lascerà scappare.