Milan, Andre Silva potrebbe andare via in prestito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La non brillante annata di Andre Silva potrebbe costringere il Milan a cederlo durante la prossima sessione di mercato. Jorge Mendes lavora per trovargli una squadra, ma il rischio minusvalenza c'è comunque: così l'intermediario di mercato portoghese vuole cercare una sistemazione in prestito, con diritto di riscatto, un po' come fatto con Joao Mario al West Ham.