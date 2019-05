Milan, André Silva potrebbe continuare in Turchia: c'è il Fenerbahce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In estate André Silva lascerà Siviglia per fare ritorno a Milano, ma il suo soggiorno italiano dovrebbe essere abbastanza breve. L'ultima squadra ad essersi interessata al giocatore, stando al portale turco Sporx, è il Fenerbahce. Come sostituto di Soldado, dopo la stagione deludente disputata dallo spagnolo, i dirigenti stanno valutando quale possa essere il profilo migliore fra il lusitano e una vecchia conoscenza della Serie A come Nikola Kalinic, in uscita dall'Atletico Madrid.