© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con il mercato di gennaio dietro l'angolo, anche il reparto dei portieri potrebbe vivere qualche cambio. Date per certe le posizioni intoccabili di Gigio Donnarumma e Reina, potrebbero esserci porte girevoli per Antonio Donnarumma scrive Tuttosport: il classe '90 avrebbe il desiderio di giocare nei prossimi sei mesi, lasciando così il club. In caso di partenza, Alessandro Plizzari verrebbe promosso a terzo portiere.