La Juventus ha mandato segnali di apertura al Milan per Demiral. I bianconeri, in caso di mancata cessione di Rugani alla Roma, potrebbero decidere di lasciar partire l'ex Sassuolo verso i rossoneri. Boban e Maldini hanno sempre fatto capire all'entourage del giocatore oltre che al club di Agnelli, di essere pronti a mettere sul piatto 35 milioni di euro per chiudere l'acquisto del centrale. A riportarlo è Sky Sport.